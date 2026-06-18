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Al-Qálam
30
68:30
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
ﲎ
ﲏ
ﲐ
ﲑ
ﲒ
ﲓ
Y comenzaron a recriminarse unos a otros.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ یَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠﴾