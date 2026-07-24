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68:30
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
فَأَقۡبَلَ
بَعۡضُهُمۡ
عَلَىٰ
بَعۡضٖ
يَتَلَٰوَمُونَ
٣٠
Y comenzaron a recriminarse unos a otros.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
68:30
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
فَأَقۡبَلَ
بَعۡضُهُمۡ
عَلَىٰ
بَعۡضٖ
يَتَلَٰوَمُونَ
٣٠
Y comenzaron a recriminarse unos a otros.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.