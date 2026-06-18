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Al-Qálam
29
68:29
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
Dijeron: “Glorificado sea nuestro Señor, fuimos injustos”.
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السعدي Al-Sa'di
فقالوا
{ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ }
أي: استدركوا بعد ذلك، ولكن بعد ما وقع العذاب على جنتهم، الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا، وإقرارهم على أنفسهم بالظلم، ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة.