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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifín Ayah 16
Al-Mutaffifín
16
83:16
ثم انهم لصالو الجحيم ١٦
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ١٦
ثُمَّ
ﲄ
إِنَّهُمۡ
ﲅ
لَصَالُواْ
ﲆ
ٱلۡجَحِيمِ
ﲇ
١٦
ﲈ
Luego serán llevados al Infierno,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.