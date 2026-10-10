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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifín Ayah 13
Al-Mutaffifín
13
83:13
اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين ١٣
إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣
إِذَا
ﱪ
تُتۡلَىٰ
ﱫ
عَلَيۡهِ
ﱬ
ءَايَٰتُنَا
ﱭ
قَالَ
ﱮ
أَسَٰطِيرُ
ﱯ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱰ
١٣
ﱱ
Quienes, cuando les es recitada Mi palabra, dicen: “Son fábulas de los pueblos antiguos”.
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