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Tafsir: Al-Mursalát 77:9
Al-Mursalát
9
77:9
واذا السماء فرجت ٩
وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ٩
وَإِذَا
ﲜ
ٱلسَّمَآءُ
ﲝ
فُرِجَتۡ
ﲞ
٩
ﲟ
cuando el cielo se resquebraje,
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العربية
Tafsir al-Tabari
( وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ )
يقول: وإذا السماء شقِّقت وصدّعت.