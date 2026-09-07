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Tafsir: Al-Mursalát 77:8
Al-Mursalát
8
77:8
فاذا النجوم طمست ٨
فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ٨
فَإِذَا
ﲘ
ٱلنُّجُومُ
ﲙ
طُمِسَتۡ
ﲚ
٨
ﲛ
cuando las estrellas pierdan su luz,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.