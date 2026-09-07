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Tafsir: Al-Mursalát 77:7
Al-Mursalát
7
77:7
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
إِنَّمَا
ﲔ
تُوعَدُونَ
ﲕ
لَوَٰقِعٞ
ﲖ
٧
ﲗ
Tengan certeza de que aquello con que se les advierte se cumplirá
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وجملة ( إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ) جواب القسم ، وجئ بها مؤكدة ، لتقوية تحقيق وقوع الجواب ، وما وعدوا به هو البعث والحساب .أى : وحق الرياح المرسلة لعذاب المشركين . . وحق الملائكة الذين نرسلهم بوحينا للتفريق بين الحق والباطل ، ولتبليغ رسلنا ما كلفناهم به . . إنكم - أيها الكافرون - لمبعوثون ومحاسبون على أعمالكم يوم القيامة الذى لا شك فى وقوعه وحصوله وثبوته .