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Tafsir: Al-Mursalát 77:7
Al-Mursalát
7
77:7
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
إِنَّمَا
ﲔ
تُوعَدُونَ
ﲕ
لَوَٰقِعٞ
ﲖ
٧
ﲗ
Tengan certeza de que aquello con que se les advierte se cumplirá
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّمَا تُوعَدُونَ }
من البعث والجزاء على الأعمال
{ لَوَاقِعٌ }
أي: متحتم وقوعه، من غير شك ولا ارتياب.