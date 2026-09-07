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Tafsir: Al-Mursalát 77:5
Al-Mursalát
5
77:5
فالملقيات ذكرا ٥
فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرًا ٥
فَٱلۡمُلۡقِيَٰتِ
ﲍ
ذِكۡرًا
ﲎ
٥
ﲏ
por los [Profetas] que transmiten Mensajes
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 76:31 hasta 77:5
Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и отказались от прямого пути, то для них уготовлено мучительное наказание. Таково воздаяние за бесчестие и враждебное отношение к истине.