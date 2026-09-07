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Tafsir: Al-Mursalát 77:49
Al-Mursalát
49
77:49
ويل يوميذ للمكذبين ٤٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٩
وَيۡلٞ
ﳘ
يَوۡمَئِذٖ
ﳙ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﳚ
٤٩
ﳛ
¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:49 hasta 77:50
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات الله، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فبأي كتاب وكلام بعده يؤمنون؟ وهو المبيِّن لكل شيء، الواضح في حكمه وأحكامه وأخباره، المعجز في ألفاظه ومعانيه.