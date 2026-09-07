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Tafsir: Al-Mursalát 77:49
Al-Mursalát
49
77:49
ويل يوميذ للمكذبين ٤٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٩
وَيۡلٞ
ﳘ
يَوۡمَئِذٖ
ﳙ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﳚ
٤٩
ﳛ
¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ) أى : هلاك شديد يوم القيامة لهؤلاء المكذبين .