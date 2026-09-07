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Tafsir: Al-Mursalát 77:48
Al-Mursalát
48
77:48
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَإِذَا
ﳑ
قِيلَ
ﳒ
لَهُمُ
ﳓ
ٱرۡكَعُواْ
ﳔ
لَا
ﳕ
يَرۡكَعُونَ
ﳖ
٤٨
ﳗ
Cuando se les dice: “Hagan la oración”, no la hacen.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ ٱرۡكَعُوا۟﴾ صَلُّوا ﴿لَا یَرۡكَعُونَ ٤٨﴾ لا يصلون