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Tafsir: Al-Mursalát 77:47
Al-Mursalát
47
77:47
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَيۡلٞ
ﳍ
يَوۡمَئِذٖ
ﳎ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﳏ
٤٧
ﳐ
¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।