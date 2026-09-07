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Tafsir: Al-Mursalát 77:46
Al-Mursalát
46
77:46
كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ٤٦
كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ٤٦
كُلُواْ
ﳇ
وَتَمَتَّعُواْ
ﳈ
قَلِيلًا
ﳉ
إِنَّكُم
ﳊ
مُّجۡرِمُونَ
ﳋ
٤٦
ﳌ
[¡Aquellos que niegan el Mensaje!] Coman y disfruten temporalmente, porque están hundidos en el pecado.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:46 hasta 77:47
Это - угроза и суровое предупреждение всем, кто считает ложью знамения Аллаха. Пусть они едят, пьют и наслаждаются мирскими удовольствиями, пренебрегая поклонением Аллаху, но они остаются грешниками и преступниками и заслуживают соответствующего воздаяния. Их удовольствия прервутся, и они вкусят последствия своих деяний.