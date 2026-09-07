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Tafsir: Al-Mursalát 77:45
Al-Mursalát
45
77:45
ويل يوميذ للمكذبين ٤٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٥
وَيۡلٞ
ﳃ
يَوۡمَئِذٖ
ﳄ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﳅ
٤٥
ﳆ
¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।