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Tafsir: Al-Mursalát 77:44
Al-Mursalát
44
77:44
انا كذالك نجزي المحسنين ٤٤
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٤٤
إِنَّا
ﲾ
كَذَٰلِكَ
ﲿ
نَجۡزِي
ﳀ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳁ
٤٤
ﳂ
Así recompensaré a los que hagan el bien.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ }
ولو لم يكن لهم من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم، لكفى به حرمانا وخسرانا .