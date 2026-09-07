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Tafsir: Al-Mursalát 77:43
Al-Mursalát
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُواْ
ﲷ
وَٱشۡرَبُواْ
ﲸ
هَنِيٓـَٔۢا
ﲹ
بِمَا
ﲺ
كُنتُمۡ
ﲻ
تَعۡمَلُونَ
ﲼ
٤٣
ﲽ
[Se les dirá:] “Coman y beban cuanto quieran como recompensa por lo que obraron”.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
ويقال لهم:
"كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون"
، في الدنيا بطاعتي.