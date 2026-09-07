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Tafsir: Al-Mursalát 77:42
Al-Mursalát
42
77:42
وفواكه مما يشتهون ٤٢
وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢
وَفَوَٰكِهَ
ﲳ
مِمَّا
ﲴ
يَشۡتَهُونَ
ﲵ
٤٢
ﲶ
Tendrán las frutas que deseen.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ }
أي: من خيار الفواكه وطيبها،