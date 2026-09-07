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Tafsir: Al-Mursalát 77:41
Al-Mursalát
41
77:41
ان المتقين في ظلال وعيون ٤١
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ ٤١
إِنَّ
ﲭ
ٱلۡمُتَّقِينَ
ﲮ
فِي
ﲯ
ظِلَٰلٖ
ﲰ
وَعُيُونٖ
ﲱ
٤١
ﲲ
Pero los que hayan tenido temor de Dios, estarán bajo sombras frescas entre manantiales.
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : إن المتقين في ظلال وعيون أخبر بما يصير إليه المتقون غدا ، والمراد بالظلال ظلال الأشجار وظلال القصور مكان الظل في الشعب الثلاث . وفي سورة يس هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون .وقراءة العامة ( ظلال ) . وقرأ الأعرج والزهري وطلحة ( ظلل ) جمع ظلة يعني في الجنة .