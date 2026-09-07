Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Mursalát 77:40
Al-Mursalát
40
77:40
ويل يوميذ للمكذبين ٤٠
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٠
وَيۡلٞ
ﲩ
يَوۡمَئِذٖ
ﲪ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲫ
٤٠
ﲬ
¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir al-Tabari
وقوله:
( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )
يقول: ويل يومئذ للمكذّبين بهذا الخبر.