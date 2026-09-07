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Tafsir: Al-Mursalát 77:4
Al-Mursalát
4
77:4
فالفارقات فرقا ٤
فَٱلْفَـٰرِقَـٰتِ فَرْقًۭا ٤
فَٱلۡفَٰرِقَٰتِ
ﲊ
فَرۡقٗا
ﲋ
٤
ﲌ
por los [ángeles] que distinguen claramente,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.