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Tafsir: Al-Mursalát 77:39
Al-Mursalát
39
77:39
فان كان لكم كيد فكيدون ٣٩
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌۭ فَكِيدُونِ ٣٩
فَإِن
ﲣ
كَانَ
ﲤ
لَكُمۡ
ﲥ
كَيۡدٞ
ﲦ
فَكِيدُونِ
ﲧ
٣٩
ﲨ
Si creen tener alguna treta [para huir], úsenla ahora.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَإِن كَانَ لَكُمۡ كَیۡدࣱ﴾ حِيلَة فِي دَفْع العذاب عنكم ﴿فَكِیدُونِ ٣٩﴾ فافعلوها