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Tafsir: Al-Mursalát 77:38
Al-Mursalát
38
77:38
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هَٰذَا
ﲜ
يَوۡمُ
ﲝ
ٱلۡفَصۡلِۖ
ﲞﲟ
جَمَعۡنَٰكُمۡ
ﲠ
وَٱلۡأَوَّلِينَ
ﲡ
٣٨
ﲢ
Este es el día de la sentencia. Los he reunido a los primeros y a los últimos.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (٣٨)
] ئهمه ڕۆژی یهكلا بوونهوهو یهكلایی كردنهوهو جیاكردنهوهیه كه ئێوهو سهرهتاكان و كۆتاییهكانمان ههر ههمووی تیادا كۆكردۆتهوه له یهك شوێنێكدا.