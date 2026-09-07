Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Mursalát 77:37
Al-Mursalát
37
77:37
ويل يوميذ للمكذبين ٣٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٧
وَيۡلٞ
ﲘ
يَوۡمَئِذٖ
ﲙ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲚ
٣٧
ﲛ
¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:36 hasta 77:38
Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильного страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются оправдаться, их извинения и оправдания не будут приняты. Всевышний сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (30:57).