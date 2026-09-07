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Tafsir: Al-Mursalát 77:37
Al-Mursalát
37
77:37
ويل يوميذ للمكذبين ٣٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٧
وَيۡلٞ
ﲘ
يَوۡمَئِذٖ
ﲙ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲚ
٣٧
ﲛ
¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।