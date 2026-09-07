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Tafsir: Al-Mursalát 77:36
Al-Mursalát
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
ﲓ
يُؤۡذَنُ
ﲔ
لَهُمۡ
ﲕ
فَيَعۡتَذِرُونَ
ﲖ
٣٦
ﲗ
ni se les permitirá excusarse.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦)
] وه ڕێگهیان پێ نادرێ كه عوزرو بیانوو بهێننهوه، چونكه هیچ بیانوویهكیان نیهو بهڵگهیان بهسهردا جێگیر كراوه.