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Tafsir: Al-Mursalát 77:35
Al-Mursalát
35
77:35
هاذا يوم لا ينطقون ٣٥
هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٣٥
هَٰذَا
ﲎ
يَوۡمُ
ﲏ
لَا
ﲐ
يَنطِقُونَ
ﲑ
٣٥
ﲒ
Ese día no hablarán
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين، لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد.