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Tafsir: Al-Mursalát 77:34
Al-Mursalát
34
77:34
ويل يوميذ للمكذبين ٣٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٤
وَيۡلٞ
ﲊ
يَوۡمَئِذٖ
ﲋ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲌ
٣٤
ﲍ
¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Maangamivu na adhabu kali kwa wenye kukanusha mateso yaliyoahidiwa na Mwenyezi Mungu.