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Tafsir: Al-Mursalát 77:34
Al-Mursalát
34
77:34
ويل يوميذ للمكذبين ٣٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٤
وَيۡلٞ
ﲊ
يَوۡمَئِذٖ
ﲋ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲌ
٣٤
ﲍ
¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!
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Tafseer Jalalayn
﴿وَیۡلࣱ یَوۡمَىِٕذࣲ لِّلۡمُكَذِّبِینَ ٣٤﴾