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Tafsir: Al-Mursalát 77:33
Al-Mursalát
33
77:33
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَأَنَّهُۥ
ﲆ
جِمَٰلَتٞ
ﲇ
صُفۡرٞ
ﲈ
٣٣
ﲉ
Chispas que semejan camellos pardos[1].
1
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.