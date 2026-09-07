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Tafsir: Al-Mursalát 77:33
Al-Mursalát
33
77:33
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَأَنَّهُۥ
ﲆ
جِمَٰلَتٞ
ﲇ
صُفۡرٞ
ﲈ
٣٣
ﲉ
Chispas que semejan camellos pardos[1].
1
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Tafseer Jalalayn
﴿كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَـٰتࣱ﴾ جمع جمالة جَمْع جَمَل وَفِي قِرَاءَة {جِمَـٰلَتࣱ} ﴿صُفۡرࣱ ٣٣﴾ فِي هَيْئَتهَا وَلَوْنهَا وَفِي الْحَدِيث شِرَار النَّاس أَسْوَد كَالْقِيرِ وَالْعَرَب تُسَمِّي سُود الْإِبِل صُفْرًا لِشَوْبِ سَوَادهَا بِصُفْرَةٍ فَقِيلَ صُفْر فِي الْآيَة بِمَعْنَى سُود لِمَا ذُكِرَ وَقِيلَ لَا وَالشَّرَر جَمْع شرارة والقير القار