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Tafsir: Al-Mursalát 77:32
Al-Mursalát
32
77:32
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
إِنَّهَا
ﲁ
تَرۡمِي
ﲂ
بِشَرَرٖ
ﲃ
كَٱلۡقَصۡرِ
ﲄ
٣٢
ﲅ
pues arroja chispas grandes como palacios.
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العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:30 hasta 77:32
Речь идет о тени Адского Огня, в котором различаются три разветвления, которые иногда поочередно поглощают свою жертву, а иногда объединяются воедино.