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Tafsir: Al-Mursalát 77:31
Al-Mursalát
31
77:31
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ﱺ
ظَلِيلٖ
ﱻ
وَلَا
ﱼ
يُغۡنِي
ﱽ
مِنَ
ﱾ
ٱللَّهَبِ
ﱿ
٣١
ﲀ
que no protege ni salva de las llamas,
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العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:30 hasta 77:32
Речь идет о тени Адского Огня, в котором различаются три разветвления, которые иногда поочередно поглощают свою жертву, а иногда объединяются воедино.