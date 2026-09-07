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Tafsir: Al-Mursalát 77:30
Al-Mursalát
30
77:30
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍۢ ٣٠
ٱنطَلِقُوٓاْ
ﱳ
إِلَىٰ
ﱴ
ظِلّٖ
ﱵ
ذِي
ﱶ
ثَلَٰثِ
ﱷ
شُعَبٖ
ﱸ
٣٠
ﱹ
Diríjanse a la sombra [infernal] ramificada en tres,
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
চল তিন শাখাবিশিষ্ট আগুনের ছায়ার দিকে,