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Tafsir: Al-Mursalát 77:30
Al-Mursalát
30
77:30
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍۢ ٣٠
ٱنطَلِقُوٓاْ
ﱳ
إِلَىٰ
ﱴ
ظِلّٖ
ﱵ
ذِي
ﱶ
ثَلَٰثِ
ﱷ
شُعَبٖ
ﱸ
٣٠
ﱹ
Diríjanse a la sombra [infernal] ramificada en tres,
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:30 hasta 77:33
يقال للكافرين يوم القيامة:
سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، سيروا، فاستظلوا بدخان جهنم يتفرع منه ثلاث قطع، لا يُظِل ذلك الظل من حر ذلك اليوم، ولا يدفع من حر اللهب شيئًا. إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم، كل شرارة منه كالبناء المشيد في العِظم والارتفاع. كأن شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل لونها إلى الصُّفْرة.