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Tafsir: Al-Mursalát 77:29
Al-Mursalát
29
77:29
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ٢٩
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢٩
ٱنطَلِقُوٓاْ
ﱬ
إِلَىٰ
ﱭ
مَا
ﱮ
كُنتُم
ﱯ
بِهِۦ
ﱰ
تُكَذِّبُونَ
ﱱ
٢٩
ﱲ
[Se les dirá:] Diríjanse a lo que desmentían [el Infierno].
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wataambiwa makafiri Siku ya Kiyama, «Endeni kwenye adhabu ya moto wa Jahanamu mliokuwa mkiukanusha duniani.