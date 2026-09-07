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Tafsir: Al-Mursalát 77:29
Al-Mursalát
29
77:29
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ٢٩
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢٩
ٱنطَلِقُوٓاْ
ﱬ
إِلَىٰ
ﱭ
مَا
ﱮ
كُنتُم
ﱯ
بِهِۦ
ﱰ
تُكَذِّبُونَ
ﱱ
٢٩
ﱲ
[Se les dirá:] Diríjanse a lo que desmentían [el Infierno].
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ٱنطَلِقُوۤا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ﴾ مِنْ الْعَذَاب ﴿تُكَذِّبُونَ ٢٩﴾