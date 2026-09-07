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Tafsir: Al-Mursalát 77:27
Al-Mursalát
27
77:27
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَجَعَلۡنَا
ﱠ
فِيهَا
ﱡ
رَوَٰسِيَ
ﱢ
شَٰمِخَٰتٖ
ﱣ
وَأَسۡقَيۡنَٰكُم
ﱤ
مَّآءٗ
ﱥ
فُرَاتٗا
ﱦ
٢٧
ﱧ
y he puesto en ella montañas elevadas y firmes? ¿Acaso no les he dado de beber agua dulce?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ
] وه لهناو زهویشدا ئهو شاخانهمان داناوه وهكو سنگ و مێخ داكوتاوه بۆ ئهوهی زهوی نهههژێت و نهجوولێت و نهلهرزێت [
وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (٢٧)
] وه ئاوێكی سازگاریشمان پێ بهخشیوون.