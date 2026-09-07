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Tafsir: Al-Mursalát 77:26
Al-Mursalát
26
77:26
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
أَحۡيَآءٗ
ﱝ
وَأَمۡوَٰتٗا
ﱞ
٢٦
ﱟ
para los vivos y los muertos,
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Tafseer Jalalayn
﴿أَحۡیَاۤءࣰ﴾ عَلَى ظَهْرهَا ﴿وَأَمۡوَ ٰتࣰا ٢٦﴾ فِي بَطْنهَا