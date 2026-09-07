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Tafsir: Al-Mursalát 77:25
Al-Mursalát
25
77:25
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
ﱘ
نَجۡعَلِ
ﱙ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱚ
كِفَاتًا
ﱛ
٢٥
ﱜ
¿Acaso no he hecho de la tierra una morada
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:23 hasta 77:25
Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. После этого превращаем его в иное творение и вдыхаем в него душу. Однако некоторым из вас суждено умереть прежде этого срока. Как же прекрасно предопределение Аллаха! Оно преисполнено мудрости и заслуживает всякой похвалы.