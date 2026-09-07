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Tafsir: Al-Mursalát 77:25
Al-Mursalát
25
77:25
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
ﱘ
نَجۡعَلِ
ﱙ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱚ
كِفَاتًا
ﱛ
٢٥
ﱜ
¿Acaso no he hecho de la tierra una morada
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je kwani hatukuifanya hii ardhi mnayoishi juu yake