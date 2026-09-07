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Tafsir: Al-Mursalát 77:22
Al-Mursalát
22
77:22
الى قدر معلوم ٢٢
إِلَىٰ قَدَرٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٢٢
إِلَىٰ
ﱌ
قَدَرٖ
ﱍ
مَّعۡلُومٖ
ﱎ
٢٢
ﱏ
por un tiempo determinado?
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِلَىٰ قَدَرࣲ مَّعۡلُومࣲ ٢٢﴾ وَهُوَ وَقْت الْوِلَادَة