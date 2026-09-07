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Tafsir: Al-Mursalát 77:20
Al-Mursalát
20
77:20
الم نخلقكم من ماء مهين ٢٠
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ ٢٠
أَلَمۡ
ﱁ
نَخۡلُقكُّم
ﱂ
مِّن
ﱃ
مَّآءٖ
ﱄ
مَّهِينٖ
ﱅ
٢٠
ﱆ
¿No los he creado de un líquido insignificante
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العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:19 hasta 77:21
Они отвергли истину после того, как узрели ясные знамения, получили назидательные уроки и увидели, как Аллах наказывает неверующих.