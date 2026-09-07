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Tafsir: Al-Mursalát 77:2
Al-Mursalát
2
77:2
فالعاصفات عصفا ٢
فَٱلْعَـٰصِفَـٰتِ عَصْفًۭا ٢
فَٱلۡعَٰصِفَٰتِ
ﲄ
عَصۡفٗا
ﲅ
٢
ﲆ
por los [ángeles] encargados de los vientos que soplan violentamente,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.