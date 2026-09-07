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Tafsir: Al-Mursalát 77:18
Al-Mursalát
18
77:18
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
ﳁ
نَفۡعَلُ
ﳂ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﳃ
١٨
ﳄ
Eso es lo que sucede a los pecadores.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mfano wa uangamizaji huo mkali ndivyo tutakavyowafanya wahalifu kati ya makafiri wa Makkah, kwa kumkanusha kwao Mtume, rehema ya Mwenyezi Mungu na amani zimshukie.