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Tafsir: Al-Mursalát 77:18
Al-Mursalát
18
77:18
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
ﳁ
نَفۡعَلُ
ﳂ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﳃ
١٨
ﳄ
Eso es lo que sucede a los pecadores.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
অপরাধীদের প্রতি আমরা এরূপই করে থাকি।