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Tafsir: Al-Mursalát 77:18
Al-Mursalát
18
77:18
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
ﳁ
نَفۡعَلُ
ﳂ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﳃ
١٨
ﳄ
Eso es lo que sucede a los pecadores.
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 77:17 hasta 77:18
ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية؛ بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان. مِثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار
"مكة"
؛ لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم.