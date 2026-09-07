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Tafsir: Al-Mursalát 77:17
Al-Mursalát
17
77:17
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
ﲽ
نُتۡبِعُهُمُ
ﲾ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﲿ
١٧
ﳀ
Luego les siguieron otros pueblos [de desmentidores].
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العربية
Al-Qurtubi
أي نلحق الآخرين بالأولين .