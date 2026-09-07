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Tafsir: Al-Mursalát 77:16
Al-Mursalát
16
77:16
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
أَلَمۡ
ﲹ
نُهۡلِكِ
ﲺ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲻ
١٦
ﲼ
¿Acaso no destruí otros pueblos antiguos [que rechazaron el Mensaje]?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (١٦)
] ئایا ئێمه ئوممهته كافرهكانى پێشومان لهناونهبرد له كاتی ئادهمهوه تا پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهی كافر بووبێ ههموومان لهناو بردون.